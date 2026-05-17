CALCIOMERCATO

Hojlund è tutto del Napoli: scatta l’obbligo di riscatto da 50 milioni dopo la festa Champions

Vincenzo Letizia 17 Maggio 2026 0 58 sec read

La notte di Pisa non porta in dote soltanto la matematica certezza del ritorno in Champions League, ma sancisce anche il primo, grande colpo di mercato del Napoli per la prossima stagione. Con il pass europeo blindato all’Arena Garibaldi, è scattato ufficialmente l’obbligo di riscatto per Rasmus Hojlund, che diventa a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del club azzurro.
Un traguardo che il centravanti danese ha voluto timbrare personalmente sul rettangolo verde, risultando decisivo nel match contro i toscani: prima con l’assist al bacio per il gol spacca-partita di McTominay, poi con la firma d’autore nel finale per il definitivo 0-3.

Le cifre dell’affare con il Manchester United

L’operazione, impostata la scorsa estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, si chiude per una cifra complessiva di 50 milioni di euro che finiranno nelle casse del Manchester United.
6 milioni di euro: già versati ad agosto 2025 per il prestito oneroso.
44 milioni di euro: la quota per il riscatto definitivo, attivata grazie al pass Champions.
Un investimento pesante ma mirato da parte della società, che si assicura per il futuro uno dei profili più promettenti del panorama internazionale, già perfettamente integrato nello scacchiere tattico azzurro.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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