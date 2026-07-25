ANTEPRIMA PARTITA

Anteprima partita – Domani, alle 18, secondo test amichevole del Napoli, con la Carrarese

Armando Fico 25 Luglio 2026 0 1 min read

Seconda e ultima amichevole degli azzurri, nel ritiro di Dimaro – Folgarida, prima della partenza, prevista peer lunedì 27 luglio. L’avversaria di turno sarà la Carrarese. Dopo la sconfitta con l’Arezzo, di mercoledì scorso,, il Napoli intende riscattarsi e trovare le soluzioni giuste nel sistema di gioco, in prossimità dell’inizio del nuovo campionato, Una buona occasione  per testare i ritmi della partita , nonché mettere a punto i primi schemi tattici di Allegri, che dovrà fare a meno dei due infortunati e dei nazionali belgi, tuttora in vacanza. Il neo tecnico azzurro riproverà il modulo più congeniale ai calciatori a sua disposizione, ossia il 4/3/3, nel quale gli esterni alti, Alisson Santos, Neres, Vergara e Politano hanno un ruolo importantissimo, ai fini della fase offensiva, carente nella stagione del secondo posto.  Probabile che si possa rivedere, a centrocampo, lo scozzese  Scott Mc Tominay, tornato prima di De Bruyne e Lukaku, per l’eliminazione dal Mondiale della sua Nazionale. Qui di seguito il possibile schieramento della compagine partenopea:

  • Milinkovic-Savic
  • Di Lorenzo
  • Rrahmani
  • Buongiorno
  • Olivera
  • Gilmour
  • Lobotka
  • McTominay
  • Neres
  • Hojlund
  • Alisson Santos

Per la cronaca, quella di domani pomeriggio, sul terreno di Carciato, sarà il primo incontro, in assoluto, tra il Napoli e la Carrarese. Dal canto suo la formazione toscana si vedrà di fronte un team di livello che lotterà per il vertice della massima serie. Un test, sulla carta, proibitivo ma che potrà essere molto utile per l’imminente match di Coppa Italia, contro il Torino del giorno di ferragosto.

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