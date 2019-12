Sorteggi Champions: per i bookmaker Juve in carrozza, spiragli per l’Atalanta, pollice verso per il Napoli

ROMA – Juventus in discesa, Atalanta in corsa, Napoli ai limiti del possibile. Il sorteggio per gli ottavi di Champions League ha portato fortuna alla squadra di Sarri, che almeno per i betting analyst ha già la qualificazione in tasca: contro la squadra di Rudi Garcia, che da tecnico della Roma ha già vissuto match ad alto livello con i bianconeri, il passaggio del turno, riporta Agipronews, vale appena 1,15 su Snai, con i francesi lontanissimi a 5,00. Sospiro di sollievo per l’Atalanta, che pur partendo ancora una volta sfavorita – a quota 2,00 – ha ottime possibilità di giocarsela contro il Valencia, avanti solo di un soffio a 1,75. Non poteva andare peggio al Napoli, che scenderà in campo contro il Barcellona: l’impresa partenopea pagherebbe 4,75, per i blaugrana l’accesso ai quarti vale 1,17. LL/Agipro

