Serie A, l’Inter vede il titolo di campione d’inverno: nerazzurri in pole anche per il migliore attacco, in zona retrocessione i bookie salvano la Fiorentina

ROMA – Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, ritorna la Serie A. Da qui al 6 gennaio 2026, inizio del girone di ritorno, saranno sette le giornate di campionato e in vetta regna l’incertezza. La corsa al campione d’inverno, secondo i bookmaker, premia l’Inter di Cristian Chivu: come riporta Agipronews, vale infatti 2,50 su Planetwin365 e Betflag lo speciale titolo per i nerazzurri, attualmente capolista insieme alla Roma, con il Napoli – alle prese con la ‘questione’ Conte – prima inseguitrice a 3,75. Chiude il podio delle favorite il Milan di Max Allegri a 4,25. I giallorossi di Gian Piero Gasperini sono invece fissati a 4,50. Anche per quanto riguarda il podio finale, per gli esperti sarà sempre l’Inter a dominare la scena: il trio Inter-Milan-Napoli, in quest’ordine, comanda a quota 11, seguito dall’opzione Inter-Napoli-Milan a 12. L’inserimento della Roma al terzo posto, infine, con Inter e Napoli a precederla, vale 13.

MIGLIOR ATTACCO E MIGLIOR DIFESA – Con 26 reti segnate finora, l’Inter è saldamente al comando della speciale classifica dei gol fatti. E anche al termine del campionato, la squadra nerazzurra viene premiata dai bookmaker, a 1,30, per il miglior attacco della Serie A 2025/2026, seguita a 3,85 dal Napoli (16 reti fono adesso) e a 5,75 dal Milan (17 reti, secondo miglior attacco del torneo dopo 11 giornate). Nella miglior difesa, invece, la Roma di Gasperini – solo cinque gol subiti – comanda la graduatoria a 2,85, seguita dal duo Napoli-Milan a quota 4, con l’Inter fissata a 4,50. Il Como, che ha subito solo sei gol fin qui, vale 14 volte la giocata.

ULTIMA IN CLASSIFICA – Grande incertezza anche per quanto riguarda la zona retrocessione, con sette squadre racchiuse in soli cinque punti di distanza. All’ultimo posto c’è la Fiorentina, la cui retrocessione, fissata a 8, appare comunque difficile per i bookmaker, così come la chiusura in ventesima posizione anche al termine del campionato, data a 31. Più probabile che a giocarsi l’ultimo posto siano Verona – a quota 3 -, Pisa (comunque senza sconfitte da cinque gare) a 3,50 e Lecce, data a 4,50.

FP/Agipro

Federico Pallone