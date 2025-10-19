NEWS

Napoli punta sul futuro: accordi raggiunti per i rinnovi di Vergara e Ambrosino

Vincenzo Letizia 19 Ottobre 2025 0 39 sec read


Il club partenopeo compie un ulteriore passo strategico verso la valorizzazione del proprio vivaio, perfezionando gli accordi per il prolungamento dei contratti di due giovani promettenti: Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino.

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla società azzurra e rilanciato dal giornalista Nicolò Schira, l’intesa è stata raggiunta e la firma attesa a breve; i contratti verranno estesi fino al 2030.
Il rinnovo dei contratti dei due giovani – entrambi cresciuti nel settore giovanile del Napoli – va letto come un segnale forte da parte della società: non solo preservare il capitale umano formato in casa, ma inserirlo con consenso all’interno del progetto di lungo termine della squadra. In un contesto agonistico dove spesso i talenti vengono acquistati da fuori, trattenere i propri innesti significa anche investire in stabilità e identità.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Il Mattino: “Esplode la Sarrimania”

La vittoria contro il Milan ha acceso l’entusiasmo in casa Napoli. Il Mattino in prima pagina dedica spazio agli azzurri: “Napoli, esplode la ‘Sarrimania’. De […]

6 Ottobre 2015 0 15 sec read

Napoli, oggi avvenne – 13 febbraio. Un gol di Britos in Napoli-Chievo 2-0 del 2012

Il giorno 13 febbraio il Napoli ha giocato dodici partite, otto in serie A, due in serie B, una in serie C1 ed una in […]

13 Febbraio 2018 0 47 sec read

Luca Marelli: “Polemiche assurde su Pairetto. Non può dimettersi sol perchè il fratello lavora nella Juve”

A Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto l’avvocato Luca Marelli, ex arbitro “Pairetto? Prima ancora di arbitrare, si dice che la prestazione di […]

2 Novembre 2018 0 34 sec read

Napoli-Sarri, entro venerdì il faccia a faccia con De Laurentiis per il futuro

Il Mattino racconta che al massimo entro venerdì ci sarà il faccia a faccia sul futuro tra Maurizio Sarri ed Aurelio De Laurentiis sul contratto […]

24 Maggio 2016 0 20 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui