LA SCOMMESSA

LA SCOMMESSA – Pronostici da brividi tra Gol e Over in giro per l’Europa per “acciuffare” una quota 100!

Vincenzo Letizia 19 Ottobre 2025 0 1 min read

Un mix di Gol,  e  Over che promette una vincita potenzialmente intrigantevessendo una quota 100!
Una schedina che spazia dai campi della Bundesliga, fino ai polverosi stadi della Serie C italiana, toccando anche la Scandinavia. Il comune denominatore? Prevalentemente il mercato “Gol/NoGol”, unita a qualche “Under/Over” e una singola “Esito Finale”.
La scommessa, che include un totale di dieci eventi, è un vero e proprio giro d’Europa del pallone con un occhio di riguardo ai campionati meno blasonati, ma non meno imprevedibili.

I pronostici: tra certezze e azzardi

L’occhio si è posato in primis sulla Germania con due sfide di Bundesliga. L’attesa per St. Pauli-Hoffenheim (Gol/NoGol: Gol a 1.55) e Friburgo-Eintracht Francoforte (Gol/NoGol: Gol a 1.45) riflette la convinzione di assistere a match aperti e ricchi di emozioni.
Il cuore della giocata si sposta poi in Scandinavia. Nelle Superligaen danesi, si punta sul Brøndby IF-Aarhus (Gol/NoGol: Gol a 1.60) e, con maggiore sicurezza, sull’Esito Finale 1 (vittoria) per FC Midtjylland contro Vejle (1.27). In Norvegia, in Eliteserien, per Molde-Sandefjord la previsione è un Under/Over (2.50): Over (1.50), in attesa di una goleada.
Non manca la Svezia, con l’Allsvenskan e la sfida tra IFK Värnamo-Brommapojkarna (Under/Over (2.50): Over a 1.50).
In Svizzera, per la Super League, si attendono ancora reti nelle sfide Young Boys-San Gallo 1879 (Gol/NoGol: Gol a 1.43) e Grasshoppers-Sion (Gol/NoGol: Gol a 1.60).

Il tuffo nella Serie C

Infine, un omaggio al calcio italiano di terza serie con la Serie C – Girone C. Si scommette su entrambe le partite in programma, prevedendo due incontri da ‘Gol’:
Benevento-Potenza (Gol/NoGol: Gol a 1.85)
Catania-Salernitana (Gol/NoGol: Gol a 2.05).
Buona fortuna a tutti, ricordando che il calcio è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

