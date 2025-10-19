LA SCOMMESSA – Pronostici da brividi tra Gol e Over in giro per l’Europa per “acciuffare” una quota 100!

Un mix di Gol, e Over che promette una vincita potenzialmente intrigantevessendo una quota 100!
Una schedina che spazia dai campi della Bundesliga, fino ai polverosi stadi della Serie C italiana, toccando anche la Scandinavia. Il comune denominatore? Prevalentemente il mercato “Gol/NoGol”, unita a qualche “Under/Over” e una singola “Esito Finale”.
La scommessa, che include un totale di dieci eventi, è un vero e proprio giro d’Europa del pallone con un occhio di riguardo ai campionati meno blasonati, ma non meno imprevedibili.
I pronostici: tra certezze e azzardi
L’occhio si è posato in primis sulla Germania con due sfide di Bundesliga. L’attesa per St. Pauli-Hoffenheim (Gol/NoGol: Gol a 1.55) e Friburgo-Eintracht Francoforte (Gol/NoGol: Gol a 1.45) riflette la convinzione di assistere a match aperti e ricchi di emozioni.
Il cuore della giocata si sposta poi in Scandinavia. Nelle Superligaen danesi, si punta sul Brøndby IF-Aarhus (Gol/NoGol: Gol a 1.60) e, con maggiore sicurezza, sull’Esito Finale 1 (vittoria) per FC Midtjylland contro Vejle (1.27). In Norvegia, in Eliteserien, per Molde-Sandefjord la previsione è un Under/Over (2.50): Over (1.50), in attesa di una goleada.
Non manca la Svezia, con l’Allsvenskan e la sfida tra IFK Värnamo-Brommapojkarna (Under/Over (2.50): Over a 1.50).
In Svizzera, per la Super League, si attendono ancora reti nelle sfide Young Boys-San Gallo 1879 (Gol/NoGol: Gol a 1.43) e Grasshoppers-Sion (Gol/NoGol: Gol a 1.60).
Il tuffo nella Serie C
Infine, un omaggio al calcio italiano di terza serie con la Serie C – Girone C. Si scommette su entrambe le partite in programma, prevedendo due incontri da ‘Gol’:
Benevento-Potenza (Gol/NoGol: Gol a 1.85)
Catania-Salernitana (Gol/NoGol: Gol a 2.05).
Buona fortuna a tutti, ricordando che il calcio è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.