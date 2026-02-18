NEWS

Atalanta-Napoli, Conte cala l’asso: Alisson Santos titolare? La mossa a sorpresa da Castel Volturno

Vincenzo Letizia 18 Febbraio 2026

CASTEL VOLTURNO – Aria di rivoluzione in casa Napoli. In vista del delicatissimo scontro d’alta classifica contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Antonio Conte sembra intenzionato a rimescolare le carte, e il nome che sta infiammando le ultime ore è quello di Alisson Santos.

Il talentuoso esterno brasiliano, arrivato nel mercato di gennaio dallo Sporting Lisbona, ha già dato prova del suo valore con un impatto devastante nelle ultime uscite. Dopo il gol decisivo che ha salvato gli azzurri contro la Roma, il “nuovo gioiello” di Conte scalpita per una maglia dal primo minuto. Ma cosa filtra davvero dal centro sportivo di Castel Volturno?

La mossa tattica di Conte Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico salentino starebbe pensando seriamente di lanciare Alisson Santos nel tridente offensivo. La sua capacità di saltare l’uomo e la freschezza atletica potrebbero essere le chiavi per scardinare la difesa fisica e aggressiva della Dea. Conte, che lo ha pubblicamente lodato per l’umiltà e la dedizione (“È un ragazzo senza spocchia, pronto a mettersi a disposizione”), vede in lui l’arma imprevedibile capace di non dare punti di riferimento agli orobici.

Ballottaggi aperti

L’inserimento del classe 2002 dal primo minuto non è però scontato. Alisson insidia i “titolarissimi”, con un ballottaggio serrato che riguarda le fasce laterali. Se Conte dovesse optare per il brasiliano, a rischiare il posto potrebbe essere uno tra Politano e Neres, in un turnover ragionato per mantenere alta l’intensità per tutti i 90 minuti.

Un segnale al campionato Lanciare Alisson Santos contro l’Atalanta non sarebbe solo una scelta tecnica, ma un segnale chiaro: il Napoli non ha paura di osare. Con la corsa Champions (e non solo) che entra nel vivo, ogni dettaglio può fare la differenza. I tifosi sognano già un’altra prodezza del brasiliano, pronti a vedere se il “fattore Alisson” saprà conquistare anche il Gewiss Stadium.

Nelle prossime ore, le rifiniture a Castel Volturno scioglieranno gli ultimi dubbi, ma una cosa è certa: Alisson Santos non è più solo una scommessa, è una realtà che chiede spazio.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta.

