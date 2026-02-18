AMARCORD: Atalanta-Napoli: dai gol di Giordano e Maradona alla nebbia di Bergamo

La “Tappa Tricolore”: 8 marzo 1987
Se c’è un’immagine che ogni tifoso del Napoli custodisce nel cuore parlando di Bergamo, è il gol di Bruno Giordano. Era la 21ª giornata del primo scudetto. Un campo pesantissimo, una battaglia vinta per 1-0 grazie a un inserimento perfetto del bomber romano su assist di Maradona. Quella vittoria fu il segnale definitivo: il Napoli era pronto a diventare Campione d’Italia.
L’era Maradona: Luci e Ombre
Negli anni d’oro di Diego, Bergamo era un fortino difficile. Oltre alla vittoria dell’87, si ricorda un pareggio (1-1) nel 1985/86 con reti di Nicolini e, ovviamente, Maradona. Ma c’è anche il ricordo amaro del 1984, quando un gol di Soldà trafisse il primo Napoli del Pibe de Oro.
“Careca III” e le sfide degli anni ’90
Un aneddoto curioso riguarda la stagione 1991/92. Finì 1-1 con gol di Silenzi per il Napoli e pareggio su rigore del brasiliano Bianchezi. Sapete come lo chiamavano i bergamaschi? Careca III, sperando che ricalcasse le orme del nostro immenso Antonio Careca. spoiler: non andò esattamente così.
Il Napoli “Cinematografico” del 1999
Un ricordo che unisce calcio e cinema: Atalanta-Napoli 1-1 in Serie B (gol di Scapolo e pareggio di Caccia). Quella partita è il fulcro di una scena del film “Tifosi”, dove Nino D’Angelo e Peppe Quintale restano “folgorati” davanti alla TV mentre cercano di svaligiare un appartamento, scoprendo che la casa appartiene a un certo Diego Armando Maradona…
I tempi moderni: Da Quagliarella a Kvaratskhelia
Bergamo è stata teatro di prodezze balistiche incredibili:
- Il capolavoro di Quagliarella (2010): Un gol dei suoi, da distanza siderale, per uno 0-2 firmato anche da Pazienza.
- Mertens il “cacciatore”: Il suo gol nel 2018 sotto la neve, con un’esultanza che mimava un cane che fa pipì sulla bandierina (una risposta ironica all’accoglienza locale).
- La fuga verso il 3° Scudetto (2022): L’1-2 firmato Osimhen ed Elmas che diede la consapevolezza della fuga decisiva.
I Numeri a Bergamo (Serie A)
Storicamente, il campo orobico è ostico per i colori azzurri:
Curiosità statistica: Nonostante il bilancio storico penda verso la Dea, il Napoli ha vinto 3 delle ultime 4 sfide giocate a Bergamo (inclusa quella del ritorno di Mazzarri nel 2023).