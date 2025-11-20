ITALIA

Italia, Gattuso: “Irlanda squadra fisica, ce la giochiamo. Dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità”

Vincenzo Letizia 20 Novembre 2025 0 2 min read

Prima l’Irlanda del Nord in casa in semifinale poi eventualmente la vincente della sfida tra Galles e Bosnia in trasferta. Questo il responso del sorteggio per la Nazionale, che deve passare per i playoff per ottenere il pass per i Mondiali 2026. Gli spareggi si disputeranno a marzo: il 26 le semifinali e il 31 le finali. “L’Irlanda del Nord è una squadra fisica, che non molla mai. Dobbiamo giocarcela – ha detto il ct azzurro Rino Gattuso a Sky – Sapevamo che dovevamo passare dai playoff, dobbiamo migliorare. Guardiamo con fiducia in avanti. Stage prima della partita? Non sta a me decidere, abbiamo un presidente. Io faccio l’allenatore. Certo che più giorni abbiamo meglio è. Ora è la dodicesima giornata, ci rivedremo alla trentesima con i giochi già quasi fatti: da parte mia devo pensare come stare a contatto con i giocatori, parlarci e non solo di calcio e guardarli negli occhi. Il modulo? Il problema non è tattico, ogni modulo ha pro e contro. Ora dobbiamo lavorare sulle nostre fragilità, quando facciamo le cose per bene siamo competitivi. Non ti puoi permettere di commettere errori come contro la Norvegia, la mia priorità è quella ed è un problema mio riuscire a migliorare questo aspetto, per il resto avremo tempo. Adesso studieremo gli avversari. Poi vedremo di fare meno danni possibili. Chiesa? Io lo chiamo a ogni convocazione. Il problema non è Gattuso o il suo staff che non lo vedono, ma il problema ce l’ha lui, non noi”.

E ancora Gattuso alla Rai: “I ragazzi in questi giorni li ho lasciati stare, tra 4-5 giorni quando ci riprenderemo dalla figuraccia di San Siro ne riparleremo. L’idea è di andare a trovare quelli che giocano all’estero 2-3 volte, una chiacchiera davanti a un tè. Poi spero che una data ce la diano, ma penso di sì. È importante stare con loro e chiacchierare non solo di calcio ma anche di quotidianità. Stare a contatto con loro per 3-4 volte non sarebbe male prima dei playoff partita. Stage a febbraio? Parlando qui con Montella mi diceva che in Turchia sicuramente fanno l’Europa perché c’è la Champions e l’Europa League, il campionato forse si fermerà per qualche giorno. Potremmo anche noi lasciare quei tre giorni di competizioni europee e noi avere qualche giorno in più”, ha aggiunto il ct azzurro. Poi tornando sulla sconfitta con la Norvegia: “È un peccato la partita dell’altro giorno ma magari se finiva diversamente pensavamo che eravamo migliorati e non avevamo più problemi. Dal 4-1 è venuta fuori tutta la nostra fragilità. Mi tengo il primo tempo che è stato fatto molto bene ma non si può sparire dal campo, dobbiamo dare una sterzata da questo punto di vista”.

Tutti gli accoppiamenti dei Playoff europei:

ITALIA-Irlanda del Nord
Galles-Bosnia ed Erzegovina
Ucraina-Svezia
Polonia-Albania
Turchia-Romania
Slovacchia-Kosovo
Danimarca-Macedonia del Nord
Repubblica Ceca-Irlanda

Torneo FIFA Playoff – A Zurigo è andato in scena anche il sorteggio del torneo FIFA Playoff che assegnerà due posti ai Mondiali. Nell’urna la Nuova Caledonia (OFC), Iraq (AFC), Repubblica Democratica del Congo (CAF), Giamaica e Suriname (Concacaf) e Bolivia (CONMEBOL). La vincente di Nuova Caledonia-Giamaica affronterà la Repubblica Democratica del Congo, mentre l’Iraq attende la vincente di Bolivia-Suriname. I vincitori delle due finali si qualificheranno ai Mondiali.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

