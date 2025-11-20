IN EVIDENZA

L’Italia si gioca il Mondiale 2026 ai playoff: semifinale contro l’Irlanda del Nord, poi Galles o Bosnia in trasferta!

20 Novembre 2025

La Nazionale italiana di calcio affronterà un percorso tutt’altro che semplice per garantirsi un posto ai Mondiali FIFA 2026 in Nord America. Il sorteggio della fase di spareggio ha delineato un cammino insidioso, che vede gli Azzurri impegnati in una vera e propria Final Four per un unico slot di accesso.
L’Italia (che ha concluso il suo Girone I al secondo posto con 18 punti dietro alla Norvegia) scenderà in campo in semifinale contro l’Irlanda del Nord. Una partita da non sottovalutare che si preannuncia fisica e intensa. In caso di vittoria, la squadra del CT dovrà affrontare una finale decisiva contro la vincente dell’altro scontro del tabellone, che vedrà di fronte Galles e Bosnia ed Erzegovina.
Il destino mondiale dell’Italia si deciderà, dunque, in due sole partite a eliminazione diretta. L’obiettivo è chiaro: evitare la delusione dell’ultima edizione e volare negli Stati Uniti, Messico e Canada per il prestigioso torneo.

Nella semifinale del 26 marzo, l’Italia affronterà in casa (con lo stadio di Bergamo favorito) l’Irlanda del Nord alle ore 18 o alle ore 20.45. Nell’eventuale finale troveremo Galles o Bosnia il 31 marzo in trasferta, alle ore 18 o alle 20.45.

SCHEDE AVVERSARIE: COSA HANNO FATTO NEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE

Per prepararsi al meglio, è fondamentale conoscere il percorso delle potenziali avversarie nella fase a gironi di qualificazione. Ecco il riepilogo dettagliato delle loro prestazioni:

1. Irlanda del Nord (avversaria in semifinale)

Statistica
Dettaglio (Fase a Gironi)
Gruppo
A (con Germania e Slovacchia)
Posizione Finale

Partite Giocate
6
Vittorie/Pareggi/Sconfitte
3 / 0 / 3
Gol Fatti / Subiti
7 / 6

L’Irlanda del Nord non si è classificata tra le prime due del suo girone ma è stata ripescata per gli spareggi grazie al suo piazzamento nella Nations League. La squadra ha mostrato grande compattezza e ha ottenuto vittorie fondamentali contro il Lussemburgo e la Slovacchia, dimostrando che la sua forza è la solidità difensiva e la capacità di trasformare le partite in battaglie intense e bloccate.

2. Galles (potenziale avversaria in finale)

Statistica
Dettaglio (Fase a Gironi)
Gruppo
J (con Belgio e Macedonia del Nord)
Posizione Finale

Partite Giocate
8
Vittorie/Pareggi/Sconfitte
5 / 1 / 2
Gol Fatti / Subiti
21 / 11

Il Galles è arrivato secondo dietro al Belgio e si è qualificato direttamente ai Playoff. Guidato da una generazione di giocatori esperti, si è dimostrato una squadra estremamente offensiva (ben 21 gol segnati) e difficile da battere, capace di ottenere pareggi pesanti e vittorie chiave, come il travolgente 7-1 contro la Macedonia del Nord nell’ultima giornata. È una squadra con un ottimo rendimento casalingo, dove il sostegno del pubblico gioca un ruolo cruciale.

3. Bosnia ed Erzegovina (potenziale avversaria in finale)

Statistica
Dettaglio (Fase a Gironi)
Gruppo
H (con Austria e Romania)
Posizione Finale

Partite Giocate
8
Vittorie/Pareggi/Sconfitte
5 / 2 / 1
Gol Fatti / Subiti
17 / 7

La Bosnia si è qualificata ai Playoff arrivando seconda nel suo gruppo dietro l’Austria. Si è affidata principalmente al suo potenziale offensivo (17 gol segnati, in parte grazie alle 6 reti rifilate a San Marino) e all’esperienza di leader come Edin Džeko (capocannoniere della squadra con 5 gol). Hanno dimostrato una buona solidità difensiva (solo 7 gol subiti) e sono una squadra imprevedibile, capace di mettere in difficoltà chiunque, specialmente nelle partite casalinghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

