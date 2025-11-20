NEWS

L’EX AZZURRO – Raspadori: “A Napoli anni importanti, i tifosi dell’Atletico sono come quelli azzurri”

Vincenzo Letizia 20 Novembre 2025 0 52 sec read

Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid ed ex Napoli, si è raccontato in un’intervista al Mundo Deportivo, rivelando il suo entusiasmo per la nuova esperienza in Spagna. L’italiano spiega di essere molto felice del trasferimento: si trova a suo agio nell’ambiente rojiblanco, apprezza la mentalità del club e l’energia dei tifosi. Secondo lui, esistono sorprendenti analogie tra la tifoseria madrilena e quella partenopea: “i tifosi dell’Atletico sono incredibili, proprio come quelli del Napoli”, afferma.

Raspadori sottolinea anche quanto siano stati “anni importanti” quelli vissuti a Napoli, dove ha maturato esperienza e crescita, sia tecnica che umana. Nonostante riconosca che ogni giocatore desideri giocare di più, assicura che sta lavorando con impegno per guadagnarsi le sue occasioni: “sto aspettando la mia opportunità per fare meglio”. Non emerge alcuna amarezza per il momento di minor spazio, piuttosto una determinazione positiva rivolta al futuro.

Nel complesso, il giocatore mostra gratitudine per il passato partenopeo, passione per il presente a Madrid e voglia di crescere: la sua nuova tappa è vissuta con responsabilità e speranza.

 

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

