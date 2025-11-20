L’EX AZZURRO – Raspadori: “A Napoli anni importanti, i tifosi dell’Atletico sono come quelli azzurri”

Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid ed ex Napoli, si è raccontato in un’intervista al Mundo Deportivo, rivelando il suo entusiasmo per la nuova esperienza in Spagna. L’italiano spiega di essere molto felice del trasferimento: si trova a suo agio nell’ambiente rojiblanco, apprezza la mentalità del club e l’energia dei tifosi. Secondo lui, esistono sorprendenti analogie tra la tifoseria madrilena e quella partenopea: “i tifosi dell’Atletico sono incredibili, proprio come quelli del Napoli”, afferma.

Raspadori sottolinea anche quanto siano stati “anni importanti” quelli vissuti a Napoli, dove ha maturato esperienza e crescita, sia tecnica che umana. Nonostante riconosca che ogni giocatore desideri giocare di più, assicura che sta lavorando con impegno per guadagnarsi le sue occasioni: “sto aspettando la mia opportunità per fare meglio”. Non emerge alcuna amarezza per il momento di minor spazio, piuttosto una determinazione positiva rivolta al futuro.

Nel complesso, il giocatore mostra gratitudine per il passato partenopeo, passione per il presente a Madrid e voglia di crescere: la sua nuova tappa è vissuta con responsabilità e speranza.