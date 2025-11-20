INTERVISTE

Matteo Politano – “Con il mister analizzeremo tutti gli errori commessi a Bologna, dobbiamo rilanciarci”

Il numero 21 del Napoli Matteo Politano si è concesso un’intervista, ai microfoni di Radio CRC, Radio ufficiale della società azzurra. L’esterno destro di Conte, nasturalmente, ha parltato della difficile situazione della squadra. Qui di seguto le affermazioni del giocatore:

Con il mister analizzeremo tutti gli errori commessi contro il Bologna. Il campionato è ancora lungo e ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo ripartire da zero  e ragionare partita dopo partita. Bisogna tornare ad essere  il miglior Napoli. Contro l’Atalanta, ovviamente,  non sarà facile. L’anno scorso, quella di Bergamo,  è stata la partita della svolta. Speriamo che ciò accada pure sabato sera. Dobbiamo assolutamente  rilanciarci e riprendere la retta via. Quest’anno sto in un  un ruolo diverso dal solito, molto dispendioso, e dovendo  giocare ogni tre giorni, non arrivo sempre al meglio della condizione. Conte mi ha migliorato tantissimo, inculcandomi  lo spirito di sacrificio. Come dice l’allenatore, amma faticà, restando tutti, squadra, mister, società e tifosi, compatti. Ai nostri sostenitori chiediamo di restarci vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà. “

