Napoli – Quest’oggi tornano McTominay, Hojlund, Elmas e Rrahmani, infine, domani toccherà a Olivera

Armando Fico 20 Novembre 2025 0 1 min read

Il Napoli, quest’oggi, ritrova Mc Tominay, protagonista assoluto, contro la Danimarca, Hojlund, Elmas e Rrahmani. Tornerà, solo domani, invece, Olivera. Nel frattempo Leonardo Spinazzzola si avvia verso il recupero, per cui, dopodomani, contro la Dea, potrebbe andare in panchina, o persino giocare dal primo minuto. Per quanto riguarda l’altro scozzese, ossia Gilmour, occorrerà attendere ancora. Si avvicina a grandi passi il ritorno di Romelu Lukaku, il quale mira a rintrare all’Olimpico, con la Roma, a fine mese, oppure al massimo il 3 dicembre, negli ottavi di finale di Coppa Italia, con il Cagliari, a Fuorigrotta. Anche contro l’Atalanta Conte avrà problemi di formazione e dovrà scegliere il sostituto dell’infortunato Zambo Anguissa. Appare molto probabile che a centrocampo, assieme a Lobotka e Mc Tominay  giochi Elif Elmas,e non è detto che non ci sia spazio anche per il giovane Vergari, magari a gara in corso.  In avanti scalpita David Neres, che vorrebbe trovare un posto nel tridente offensivo, affiancando Politano e Hojlund. Il Napoli deve ritrovare la via del gol che manca dal match con il Lecce; gli azzurri, infatti, sono all’asciutto dal5 ottobre scorso. Riuscirà Conte a far guarire i suoi attaccanti dal mal di gol? Lo scopriremo sabato sera, al Maradona.

