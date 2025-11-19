NewsMix24

Palladino: “Non ho fatto richieste di mercato, l’Atalanta è già forte per il 3-4-2-1”

Vincenzo Letizia 19 Novembre 2025 0 39 sec read

Raffaele Palladino, neo-allenatore dell’Atalanta, getta subito acqua sul fuoco in sede di mercato: “Non ho avanzato richieste specifiche: questa rosa è già competitiva, non servono rifondazioni”. Il tecnico ha confermato la sua fiducia nel modulo 3-4-2-1, modulo che considera congeniale per lo stile della Dea e in linea con le caratteristiche dei giocatori a sua disposizione. Palladino ha anche sottolineato l’importanza del sacrificio e della mentalità offensiva: “Voglio un’Atalanta intensa, con i quinti che partecipano all’area avversaria e gol da più zone del campo”. Il contratto con il club nerazzurro è fino al 30 giugno 2027, e lui arriva con l’obiettivo di rilanciare la squadra puntando su concretezza e corsa nella metà campo avversaria.

l’Atalanta affronterà il Napoli sabato sera alla ripresa del campionato di Serie A.

