LE INTERVISTE – Beukema: “Napoli, qui per dare tutto. Con Conte rapporto di grande stima”

Al termine del pareggio combattuto contro la Roma, Sam Beukema si è fermato ai microfoni di DAZN. Il difensore olandese, ormai pilastro della retroguardia di Antonio Conte, ha analizzato il momento della squadra e il suo inserimento in una piazza esigente come quella partenopea.

Sam, un pareggio intenso contro la Roma. Che sapore ha questo punto per voi? “Dobbiamo guardarlo in modo positivo. Abbiamo provato a vincerla fino all’ultimo secondo, l’atteggiamento è stato quello giusto. Prendiamo questo risultato e guardiamo avanti con fiducia. I tifosi? Sentiamo il loro sostegno costante; a fine partita ci hanno applaudito perché vedono che diamo sempre tutto in campo. Questo legame per noi è fondamentale.”

C’è stata un po’ di apprensione per l’uscita di Rrahmani. Hai avuto modo di sentirlo? “Sinceramente non ho ancora parlato con lui negli spogliatoi. Speriamo davvero che non sia nulla di grave, è un giocatore importante per noi.”

Sei al tuo primo dei cinque anni di contratto qui a Napoli. Come ti senti in questa nuova realtà? “Ora sto bene e sono davvero felice di essere a Napoli. Ho firmato un contratto lungo e la mia mentalità è chiara: voglio dare il massimo ogni singolo giorno. Non mi accontento, continuo a lavorare duramente per migliorare le mie prestazioni.”

Il rapporto con Antonio Conte sembra essere scattato subito. Cosa ti chiede il mister?

“Il rapporto è ottimo. Lui è uno che non ti fa abbassare mai la guardia: io do tutto in ogni allenamento e lui è sempre pronto a darmi le istruzioni giuste per posizionarmi e fare bene in partita. Mi sprona costantemente a crescere e io cerco di seguire ogni suo consiglio per aiutare la squadra.”