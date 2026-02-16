IL PUNTO SULLA A

IL PUNTO SULLA A -25esimo turno, Successi per Bologna, Parma e Sassuolo, pari tra Napoli e Roma e Cremonese -Genoa

Armando Fico 16 Febbraio 2026 0 35 sec read

La domenica di serie A, valevole oer la 25esima giornata di campionato, ha visto maturare i seguenti risultati:

Torino – Bologna 1-2

Parma – Verona 2-1

Cremonese – Genoa 0 a 0

Napoli – Roma 2-2

Vittorie significative per il Bologna,il Parma ed il Sassuolo, pareggio bianco,  importante, invece, del Genoa, a Cremona,  queste ultime partite si sono giocte  in chiave salvezza, mentre nella zona alta della classifica buon pari del Napoli, al Maradona, che mantine le distanze dai giallorossi e allunga di un punto il vantaggio  sulla Juventus, nella lotta serrata per  la zona Champions League. Questa giornata avrà il suo epilogo domani sera con il Monday Night fra Cagliari e Lecce, scontro diretto per un posto al sole.

