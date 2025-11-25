IN EVIDENZA

OBIETTIVO NAPOLI – Gli azzurri rialzano la testa e mantengono vive le speranze Champions

Vincenzo Letizia 25 Novembre 2025 0 1 min read

Conte ribalta il Qarabag con un 4-2-4 spettacolare

di Vincenzo Letizia

Doveva solo vincere. Non c’erano alternative, non c’erano calcoli da fare: per restare aggrappato alla possibilità di qualificarsi almeno ai playoff di Champions League, il Napoli era chiamato a portare a casa i tre punti contro il Qarabag. Missione compiuta, ma non senza passare attraverso due volti completamente diversi della stessa squadra.

Il primo tempo è stato un lento trascinarsi, quasi una zavorra emotiva prima ancora che tattica. Il possesso palla orizzontale, il ritmo basso, la mancanza di profondità: un copione già visto troppe volte in stagione. Una squadra timida, prevedibile, incapace di incidere negli ultimi metri. Era chiaro che così non sarebbe bastato.

Nel secondo tempo, però, Antonio Conte ha cambiato tutto. E lo ha fatto con la lucidità e il coraggio dei grandi allenatori. Le sostituzioni hanno acceso la squadra, ma la vera svolta è arrivata con il cambio di modulo: un 4-2-4 ultra-offensivo, a tratti spregiudicato, che ha però trasformato il Napoli in una macchina da assalto. Intensità, verticalità, attacchi continui: il Qarabag è stato letteralmente travolto.

Non solo estetica. Oggi il Napoli ha mostrato anche una tenuta difensiva sorprendentemente solida, concedendo pochissimo e rimanendo corto e compatto anche quando le ali volavano in avanti. Un segnale importante — forse il più importante — perché racconta di una squadra che, pur cambiando pelle, non perde equilibrio.

E poi c’è l’aspetto più incoraggiante: Conte sta iniziando a ricevere risposte da tutta la rosa. Chi entra incide, chi era ai margini rialza la testa, chi ha vacillato ritrova fiducia. Un patrimonio indispensabile in un momento in cui gli infortunati pesano e torneranno solo nelle prossime settimane.

La strada resta lunga, ma oggi il Napoli ha lanciato un messaggio chiaro: non ha alcuna intenzione di rinunciare alla Champions. Conte lo aveva detto, la squadra lo ha dimostrato. E stavolta, davvero, non era scontato.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Conference League, Polissya-Fiorentina 0-3

Inizia come meglio non poteva la stagione della Fiorentina, che vince e convince al primo impegno ufficiale. La squadra di Stefano Pioli ha battuto per 3-0 in trasferta […]

21 Agosto 2025 0 29 sec read

CONFERENZA STAMPA – “Un’Estate da RE – La Grande Musica alla Reggia di Caserta”

Giovedì 3 luglio, alle ore 11:30, nella sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia (sede della Regione Campania), a Napoli, si terrà la conferenza stampa […]

1 Luglio 2025 0 27 sec read

LA PARTITA – Napoli-Torino 2-1, gli azzurri vincono la prima gara del 2016

Il Napoli di Sarri vince la prima partita del nuovo anno, battendo al San Paolo il Torino per 2-1 con le reti di Insigne e […]

6 Gennaio 2016 0 2 min read

Infortunio Anguissa, il comunicato del Napoli

Napoli, infortunio Anguissa: il comunicato “Frank Anguissa si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo […]

19 Febbraio 2022 0 24 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui