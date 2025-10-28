IN EVIDENZA

LE INTERVISTE – Napoli, Conte: “Qualcuno dice che ci gioviamo di questi infortuni, siamo all’assurdo”

Vincenzo Letizia 28 Ottobre 2025 0 1 min read

Antonio Conte non le manda a dire. Al termine del match col Lecce, il tecnico del Napoli ha risposto con fermezza alle insinuazioni che vedrebbero la squadra avvantaggiata dai problemi fisici: «Si è parlato di grandi rinforzi — afferma — e ora qualcuno sostiene che cavalchiamo gli infortuni di Lukaku o De Bruyne. Siamo all’assurdo».

“Queste partite non sono mai semplici”

Conte spiega: «Dopo una gara intensa come quella con l’Inter, serve gestire bene le energie. Oggi abbiamo affrontato una squadra difficile: il Lecce non regala nulla. Nel primo tempo siamo stati brillanti, abbiamo colpito un palo, ma nel finale avremmo dovuto gestire meglio».

Quando si parla di presunte “fortune” il tecnico si irrigidisce: «A volte si dimentica da dove siamo partiti. Io vedo solo squadre che cadono, non vantaggi che arrivano da fuori. In porta oggi avevamo Milinković-Savic: eppure in estate si era chiesto perché il Napoli prendesse un portiere “di valore”».

Tra i temi affrontati anche la situazione fisica dei giocatori: «Lang ha preso due colpi nello stesso punto, è un indurimento muscolare, niente rotture. È stata la sua prima da titolare, merita vicinanza».
Sul centrocampista centrale: «Anguissa? Non ho sentito messaggi sulla calma — in certi momenti serve carattere, non passività. Sono felice per lui: ha attributi, può migliorare nella finalizzazione».

Conte chiude con un monito allo spirito della squadra: «In momenti di difficoltà dobbiamo restare uniti. Il gruppo non può mai mancare di anima».

Vincenzo Letizia

