NewsMix24

IL SALISCENDI – Napoli, Milinkovic-Savic super para il rigore a Camarda. Neres entra svogliato

Vincenzo Letizia 28 Ottobre 2025 0 37 sec read

In una gara sporca vinta con i denti e con le unghie dagli uomini di Conte il nostro SALISCENDI vuole porre l’accento in particolare su due calciatori. Fatta salva l’ennesima superba prestazione del colosso Anguissa, sono due gli uomini che entrano nella nostra giostra.

SALE MILINKOVIC-SAVIC – Determinante. Para il rigore a Camarda e cambia il destino della gara: un intervento che vale quanto un gol. ‘Mangiafuoco’ risulta sicuro tra i pali e decisivo nei momenti chiave, regala al Napoli la possibilità di prendersi una vittoria pesante.

SCENDE NERES – Entra molle, senza quella fame che serve. Svogliato, perde palloni banali e non incide come dovrebbe. Solo nel finale si ricorda del talento che ha, provando qualche spunto da funambolo, ma è troppo tardi per lasciare davvero il segno.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

MONDIALE PER CLUB: Fluminense-Al-Hilal 2-1, brasiliani in semifinale

Il Fluminense batte ed elimina l’Al-Hilal di Simone Inzaghi con aggressività e lucidità. Il Flu gestisce meglio sia la partita estremamente tattica che si disputa […]

4 Luglio 2025 0 1 min read

Napoli-PSV: 180 tifosi espulsi a Eindhoven, Tajani segue il caso

Ieri sera a Eindhoven, in Olanda, 180 tifosi del Napoli sono stati fermati ed espulsi prima della partita di Champions League contro il PSV Eindhoven. […]

21 Ottobre 2025 0 54 sec read

Clamoroso in Francia: conti in rosso, Lione retrocesso in Ligue 2

Clamoroso in Francia: il Lione è stato retrocesso in Ligue 2. Nell’audizione di martedì il patron John Textor e il ds Mickael Gerlinger non hanno […]

24 Giugno 2025 0 26 sec read

Napoli, Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo

Amir Rrahmani rientra a Napoli. Il difensore azzurro, infortunatosi durante la partita di venerdì contro la Svizzera, non prenderà parte al prossimo impegno del Kosovo […]

7 Settembre 2025 0 27 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui