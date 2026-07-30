Mercato Roma, il fair-play finanziario chiede un sacrificio: per i bookie sarà Koné (1,50) a salutare

ROMA – È un calciomercato complicato quello della Roma, tra rinforzi che arrivano in ritardo e trattative saltate all’ultimo. Come se non bastasse, serve curare anche il lato cessioni, per provare ad accelerare l’accordo con l’Uefa per uscire dalla procedura d’infrazione del fair play finanziario. Potrebbe essere necessario rinunciare a un grande nome e il candidato numero uno al sacrificio è il francese Manu Koné, perno del centrocampo romanista nelle ultime due stagioni, e reduce da un buon Mondiale. Abbastanza per attirare le attenzioni del Manchester United. Per i bookmaker, riporta Agipronews, l’addio alla Capitale è molto vicino e paga 1,50 su Sisal e Snai. I “Red Devils” non hanno ancora assestato il colpo decisivo nella trattativa ma restano in agguato da giorni. Meno probabile (ma il nome ha comunque girato fra gli esperti di calciomercato) che a partire sia il portiere Mile Svilar, in grado di garantire punti preziosi durante una stagione, punti a cui Gian Piero Gasperini non vorrebbe rinunciare. Il cambio maglia vale 7,50 volte la posta.

DVA/Agipro