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Mercato Roma, il fair-play finanziario chiede un sacrificio: per i bookie sarà Koné (1,50) a salutare

Vincenzo Letizia 30 Luglio 2026 0 50 sec read

ROMA – È un calciomercato complicato quello della Roma, tra rinforzi che arrivano in ritardo e trattative saltate all’ultimo. Come se non bastasse, serve curare anche il lato cessioni, per provare ad accelerare l’accordo con l’Uefa per uscire dalla procedura d’infrazione del fair play finanziario. Potrebbe essere necessario rinunciare a un grande nome e il candidato numero uno al sacrificio è il francese Manu Koné, perno del centrocampo romanista nelle ultime due stagioni, e reduce da un buon Mondiale. Abbastanza per attirare le attenzioni del Manchester United. Per i bookmaker, riporta Agipronews, l’addio alla Capitale è molto vicino e paga 1,50 su Sisal e Snai. I “Red Devils” non hanno ancora assestato il colpo decisivo nella trattativa ma restano in agguato da giorni. Meno probabile (ma il nome ha comunque girato fra gli esperti di calciomercato) che a partire sia il portiere Mile Svilar, in grado di garantire punti preziosi durante una stagione, punti a cui Gian Piero Gasperini non vorrebbe rinunciare. Il cambio maglia vale 7,50 volte la posta.

DVA/Agipro

 

 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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