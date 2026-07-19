NEWS

Il piano di Allegri al Napoli: rivoluzione 4-3-3 e la sorpresa Vergara a Dimaro

Vincenzo Letizia 19 Luglio 2026 0 1 min read

DIMARO FOLGARIDA – Il nuovo corso del Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri si apre all’insegna di una netta e decisa inversione di tendenza rispetto al passato recente. Niente difesa a tre o prudenze tattiche: il tecnico livornese, forte dei suoi sei scudetti in bacheca, ha deciso di puntare forte fin da subito sul 4-3-3. Nel ritiro trentino di Dimaro Folgarida, le prime sessioni tattiche hanno tracciato la linea guida della stagione, focalizzandosi su una retroguardia a quattro e su una manovra rapida che sappia esaltare il peso specifico del tridente offensivo.
La vera e propria sorpresa di questi primi giorni di lavoro risponde al nome di Antonio Vergara. Il giovane talento classe 2003 è stato provato con insistenza nella posizione di mezzala sinistra d’assalto, un ruolo interpretato con dinamismo, intensità e una spiccata propensione all’inserimento e al gol. In attesa del completamento del reparto con l’arrivo di McTominay, il centrocampo poggia sulla solidità di Lobotka e Anguissa, pronti a supportare l’estro del giovane campano.
Lo scheletro tattico e le prime risposte
In attesa delle prime verifiche sul campo nell’amichevole contro l’Arezzo, Allegri ha iniziato a delineare quello che sarà l’undici di partenza base, pur dovendo fare i conti con un mercato ancora in piena evoluzione e alcune assenze per infortunio (come Buongiorno e Olivera).
La struttura provata sul terreno di gioco vede l’alternanza tra i pali di Meret e del neoarrivato Vanja Milinkovic-Savic. La linea difensiva è composta da Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne, con la coppia centrale formata da Rrahmani e Rafa Marín. Davanti, il peso dell’attacco è tutto sulle spalle di Hojlund, affiancato sulle corsie esterne da Politano e Alisson, un tridente che promette fisicità e imprevedibilità.

di Vincenzo Letizia

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Restyling San Paolo, i lavori si faranno in tre fasi…

Il progetto, o meglio, il piano di fattibilità dello stadio San Paolo, seppur in forma non completa, è stato presentato in Comune alle ore 15 […]

1 Luglio 2015 0 1 min read

Napoli, allenamento mattutino per gli azzurri

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 15 […]

7 Settembre 2018 0 21 sec read

Napoli, ufficializzate le date del ritiro: a Castel di Sangro dal 24 agosto al 4 settembre

Lunedì 24 agosto partirà ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Dal 24, infatti, comincia il ritiro estivo degli azzurri a Castel di Sangro finalizzato alla […]

14 Agosto 2020 0 17 sec read

Pierluigi Pardo: “Il Napoli sembrava una macchina perfetta, ma dalle sconfitte si può imparare”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset “Gli ultimi minuti contro l’Inter avevano aperto […]

7 Dicembre 2015 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui