CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Suggestione scambio Milinkovic-Vicario e le manovre in uscita

Vincenzo Letizia 19 Luglio 2026 0 1 min read

La dirigenza azzurra continua a muoversi sul fronte del calciomercato per sfoltire la rosa e piazzare gli ultimi colpi in entrata. Resta da monitorare con attenzione la situazione legata ai portieri: nelle ultime ore è emersa l’idea di un clamoroso scambio con il Tottenham che vedrebbe Guglielmo Vicario fare ritorno in Italia in cambio del cartellino di Vanja Milinkovic-Savic. Un’operazione complessa, legata anche al futuro di Meret e ai radar della Juventus che restano vigili sul portiere italiano.
Per sbloccare definitivamente le trattative in entrata (tra cui restano caldi i nomi di Zeballos del Boca Juniors e del terzino destro Costantino Favasuli del Catanzaro), il Napoli dovrà prima concretizzare le cessioni di Cajuste (promesso sposo del Genoa) e Hasa (direzione Frosinone o Verona).

Il Chelsea fa muro per Badiashile: Allegri pensa alla soluzione interna

Con la difesa da ricostruire, gli occhi del direttore sportivo si sono riversati immediatamente sul mercato europeo. Il profilo individuato con maggiore insistenza nelle ultime ore è stato quello di Benoît Badiashile, gigante transalpino di proprietà del Chelsea. Il difensore francese, dotato di una fisicità dirompente e di ottima personalità, rappresenterebbe l’innesto ideale per l’assetto di Allegri. Tuttavia, da Londra è arrivato un secco “no” alla proposta di prestito avanzata dal club partenopeo. I Blues non intendono privarsi del giocatore a titolo temporaneo, congelando – almeno per il momento – la trattativa.

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Napoli, Lucca ai saluti: per l’attacco torna di moda Sterling

L’ex Udinese piace molto al Benfica e al Nottingham Forest. L’inglese, invece, è fuori rosa al Chelsea 

9 Gennaio 2026 0 1 min read

Mondiali, Mbappé contro tutti: in quota Messi (a 2,50) sfida Kylian per il titolo di capocannoniere, Haaland e Kane inseguono

ROMA – Kylian Mbappé chiama, e ora tocca a Lionel Messi rispondere. Nel grande spettacolo dei Mondiali, che vedranno completarsi questa sera il quadro delle semifinali, tiene banco anche il […]

11 Luglio 2026 0 1 min read

Cm.com: “Perotti rifiuta il Watford: c’è il Napoli!”

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Diego Perotti, esterno offensivo del Genoa, ha rifiutato l’offerta del Watford: l’argentino piace al Napoli, che però non ha ancora […]

26 Giugno 2015 0 9 sec read

Sassuolo, il nuovo allenatore sarà Aquilani

L’ex Catanzaro raccoglie l’eredità di Grosso Il Sassuolo ha scelto il nuovo allenatore. Dopo l’addio di Grosso, pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Fiorentina, […]

6 Giugno 2026 0 41 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui