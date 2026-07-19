CALCIOMERCATO – Suggestione scambio Milinkovic-Vicario e le manovre in uscita

La dirigenza azzurra continua a muoversi sul fronte del calciomercato per sfoltire la rosa e piazzare gli ultimi colpi in entrata. Resta da monitorare con attenzione la situazione legata ai portieri: nelle ultime ore è emersa l’idea di un clamoroso scambio con il Tottenham che vedrebbe Guglielmo Vicario fare ritorno in Italia in cambio del cartellino di Vanja Milinkovic-Savic. Un’operazione complessa, legata anche al futuro di Meret e ai radar della Juventus che restano vigili sul portiere italiano.
Per sbloccare definitivamente le trattative in entrata (tra cui restano caldi i nomi di Zeballos del Boca Juniors e del terzino destro Costantino Favasuli del Catanzaro), il Napoli dovrà prima concretizzare le cessioni di Cajuste (promesso sposo del Genoa) e Hasa (direzione Frosinone o Verona).
Il Chelsea fa muro per Badiashile: Allegri pensa alla soluzione interna
Con la difesa da ricostruire, gli occhi del direttore sportivo si sono riversati immediatamente sul mercato europeo. Il profilo individuato con maggiore insistenza nelle ultime ore è stato quello di Benoît Badiashile, gigante transalpino di proprietà del Chelsea. Il difensore francese, dotato di una fisicità dirompente e di ottima personalità, rappresenterebbe l’innesto ideale per l’assetto di Allegri. Tuttavia, da Londra è arrivato un secco “no” alla proposta di prestito avanzata dal club partenopeo. I Blues non intendono privarsi del giocatore a titolo temporaneo, congelando – almeno per il momento – la trattativa.