Premi Mondiali 2026: quanto vale la finale e l’impatto economico su Spagna e Argentina

L’oro di Zurigo: un montepremi da record e il boom della FIFA

ROMA – I Mondiali di calcio 2026 non si limitano a decretare la nazionale più forte del pianeta sul rettangolo verde, ma muovono una macchina finanziaria dalle proporzioni senza precedenti. Per questa edizione, la FIFA ha messo sul piatto un montepremi record di ben 871 milioni di dollari, incrementando nettamente la cifra iniziale di 727 milioni stabilita lo scorso aprile. Una pioggia di denaro che viene spartita sia in base ai meriti sul campo – più si avanza, più il gettone sale – sia tramite una quota fissa di 2,5 milioni di dollari garantita a ciascuna delle 48 federazioni partecipanti, a cui si sommano circa 16 milioni totali in contributi aggiuntivi per la logistica e i costi di preparazione.

Se le squadre sorridono, la FIFA fa il vero jackpot. Secondo le stime di Deutsche Bank Research, la Federazione internazionale viaggia verso ricavi compresi tra i 13 e i 15 miliardi di dollari nel quadriennio, quasi il doppio rispetto ai 7,6 miliardi generati nel 2022 in Qatar. A spingere questa impennata verticale è il nuovo format allargato a 48 squadre (con la prospettiva di salire a 64 in futuro), che ha moltiplicato i proventi da diritti televisivi, sponsorizzazioni, licenze e biglietteria, comparto in cui la FIFA trattiene una doppia commissione del 15% sia dall’acquirente sia dal venditore.

La mappa dei premi: 50 milioni ai Campioni, stangata per i tifosi

L’esito delle sfide sul campo delinea una gerarchia economica chiarissima. Le squadre eliminate ai gironi (dal 48° al 33° posto) incassano 9 milioni di dollari, cifra che sale a 11 milioni per chi si ferma ai sedicesimi e a 15 milioni per gli ottavi. Raggiungere i quarti di finale garantisce 19 milioni, mentre la “finalina” di consolazione ha già emesso i suoi verdetti finanziari: l’Argentina, quarta, porta a casa 27 milioni di dollari, superata dall’Inghilterra che, grazie al terzo posto conquistato battendo la Francia per 6-4, ne incassa 29. La finalissima sposta cifre astronomiche: 33 milioni di dollari andranno alla compagine che si metterà al collo la medaglia d’argento, mentre i nuovi Campioni del Mondo ne incasseranno ben 50.

Se le casse delle federazioni esultano, lo stesso non si può dire per i portafogli dei tifosi, considerati i veri sconfitti economici della competizione. I prezzi per assistere dal vivo ai match hanno raggiunto vette mai viste prima, arrivando a sfiorare i 33 mila dollari per un biglietto della finale, senza contare l’esborso extra e obbligato per voli e alloggi nelle città ospitanti.

L’effetto Coppa sul PIL: la spinta alle esportazioni per le finaliste

Al di là dei premi diretti della FIFA, l’atto conclusivo del torneo tra Spagna e Argentina porta con sé un importantissimo risvolto macroeconomico per i due Paesi coinvolti. Secondo uno studio condotto dall’economista Marco Mello dell’Università di Aberdeen, l’effetto traino della vittoria del Mondiale è in grado di generare una crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) pari allo 0,48% nei due trimestri successivi al trionfo.

Questa spinta economica non è un miraggio, ma la conseguenza diretta del massiccio impatto mediatico globale che investe la nazione vincitrice, capace di provocare una forte impennata dell’export e un aumento significativo della domanda di tutti i beni e i servizi direttamente o indirettamente legati al brand del Paese campione.

Il bilancio del Mondiale: chi vince davvero?

Se la gloria sportiva si decide nei novanta minuti della finale tra Spagna e Argentina, il bilancio economico è già scritto. La FIFA consolida il suo impero miliardario grazie al nuovo format extralarge, i Paesi finalisti si preparano a raccogliere i frutti in termini di crescita economica nazionale, mentre l’appassionato paga il prezzo più alto di una passione sempre più d’élite.