Finale Mondiali 2026: a Napoli è febbre mundial nei Quartieri Spagnoli per l’Argentina

La passione, il gemellaggio: «Qui come a Buenos Aires»

NAPOLI – Via Emanuele de Deo, Quartieri Spagnoli. Sembra di camminare lungo avenida Corrientes o in plaza De Mayo, in qualche punto di Buenos Aires. Il cielo sopra il vicolo è una striscia sottile di azzurro intenso, quasi interamente coperta da festoni, bandiere e maglie col numero 10 che pendono da un balcone all’altro. L’aria è densa di attesa nel giorno della vigilia della finalissima dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna. Inutile girarsi intorno per capire per chi si fa il tifo: Napoli, da settimane, si conferma la succursale più calda e viscerale di Baires. Il legame profondo tra questa sponda del Mediterraneo e il Río de la Plata non si è mai spezzato, e oggi quel filo si è teso fino a diventare un accordo vibrante che ruota, naturalmente, attorno al murale di Diego Armando Maradona.

L’onda biancoceleste e il culto pagano del Diez

Nel pomeriggio di sabato, via De Deo si trasforma in un fiume di maglie biancocelesti e azzurre. Migliaia di persone – tra napoletani, turisti e moltissimi argentini – si muovono in una sfilata incessante. Il profumo del caffè esce dai terranei e si mischia all’aroma dell’asado che qualche trattoria della zona prova a grigliare per omaggiare il Paese sudamericano. I cori partono spontaneamente: «Quiero ver la cuarta estrella / brillar en la camiseta», cantano i tifosi, e le loro voci rimbalzano sul tufo dei muri storici per poi perdersi nel brusio di preghiere rivolte direttamente all’immagine di Diego dipinta sulla facciata del palazzo.

A pochi metri dall’edicola votiva dedicata al Pibe de Oro, seduto su una sedia, c’è Salvatore Prisco, 72 anni, pensionato nato e cresciuto nel vicolo. Il suo sguardo è lucido: «Io c’ero quando Diego è arrivato, e c’ero quando ha dipinto questo vicolo di felicità», racconta a voce bassa per la commozione. Poco più in là si incrocia Nunzia Tarantino, 24 anni, studentessa del centro, che indossa una maglietta vintage dell’Argentina del 1986. Ride mentre spiega il sentimento del quartiere: «I miei genitori mi hanno cresciuta a pane e filmati di Maradona. Siamo la città più argentina del mondo fuori dall’America Latina, sentiamo la finale come se fossimo a Baires».

Dalla maglia dei 100 anni alla camiseta: ecco i gadget più richiesti

Il fermento non è solo emotivo, ma si riflette anche nella caccia al ricordo perfetto. Dalla maglia del centenario del Napoli alla camiseta argentina – con la speranza condivisa di poter ricamare la quarta stella sul petto – i gadget legati alla finale vanno letteralmente a ruba. Accanto ai negozi ufficiali, un mercato parallelo si sviluppa sulle bancarelle del centro storico, prese d’assalto dai turisti. Acquistare un cimelio a pochi passi dal murale di Diego ha un significato profondo, una sorta di ponte ideale tra Napoli e l’Argentina.

Tra la folla spicca Jean-Pierre Dubois, un ingegnere di 38 anni arrivato da Lione, che immortala ogni dettaglio con la sua macchina fotografica: «In Francia il calcio è vissuto in modo razionale. Qui invece è un’esperienza mistica. È incredibile come un popolo possa tifare così per una nazione che si trova dall’altra parte del pianeta». Accanto a lui, Matías Maidana, un grafico di 31 anni arrivato appositamente da Rosario per quello che definisce un vero e proprio “pellegrinaggio laico”: «I napoletani ci trattano come fratelli. Diego ha unito questi due mondi, sento la sua presenza. Se l’Argentina vincerà il Mondiale, una parte della coppa sarà anche di Napoli».

La promessa silenziosa sotto gli occhi di Diego

Mentre il sole cala dietro i palazzi e le ombre si allungano sul murale, i colori del vicolo si fanno ancora più vividi. La tensione sale, i volti si fanno tirati e gli sguardi si incrociano carichi di una promessa silenziosa. Via Emanuele de Deo è pronta, Napoli è pronta. Sotto gli occhi divini di Diego, la città intera trattiene il respiro in attesa del fischio d’inizio.