MONDIALE 2026 – Il calcio del futuro debutta in Nord America: dai maxi-impianti iper-connessi ai countdown arbitrali contro i “furbetti” del cronometro

Manca ormai pochissimo al calcio d’inizio dei Campionati Mondiali 2026 in Usa, Messico e Canada, e l’attesa non riguarda solo le stelle che scenderanno in campo. Chi varcherà i cancelli delle undici arene statunitensi – per i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi i costosissimi biglietti – si troverà immerso in veri e propri «smart stadium». Sistemi avanzati di ingegneria trasformeranno gli impianti in ecosistemi intelligenti capaci di controllare clima, acustica e persino l’autolavaggio delle coperture, offrendo un’esperienza iper-connessa e totalmente priva di code.

Tuttavia, la vera metamorfosi avverrà sul terreno di gioco. La FIFA e l’IFAB hanno varato una serie di riforme regolamentari drastiche che stravolgeranno le abitudini di calciatori e spettatori, con l’obiettivo dichiarato di preservare il tempo effettivo e ripulire il comportamento etico in campo.

La guerra del cronometro: rimesse in 5 secondi e penalità sulle sostituzioni

Le perdite di tempo sistematiche hanno i minuti contati. La novità più impattante riguarda la ripresa del gioco: per le rimesse laterali e i rinvii dal fondo, l’arbitro farà scattare un vero e proprio conto alla rovescia visivo di 5 secondi qualora ravvisi un ritardo intenzionale. Se il pallone non viene rimesso in gioco entro il termine, la punizione sarà severissima: cambio rimessa in favore degli avversari o, nel caso dei rinvii dei portieri, l’assegnazione di un calcio d’angolo contro.

Novità assoluta anche per la gestione dei cambi, una delle scene più contestate nei finali di partita:

Uscita lampo: Il calciatore sostituito avrà un massimo di 10 secondi per abbandonare il terreno di gioco dal punto più vicino.

La sanzione: Se si superano i 10 secondi, il cambio non salta, ma la squadra subisce un handicap pesante. Il subentrante dovrà attendere un intero minuto di gioco effettivo (running clock) prima di poter fare il suo ingresso, lasciando temporaneamente i propri compagni in inferiorità numerica. Un antipasto di questa regola si è già visto nell’amichevole Giappone-Islanda, dove gli scandinavi, rimasti momentaneamente in dieci per una sostituzione tardiva, hanno subito il gol decisivo.

Restrizioni analoghe per i soccorsi medici: se il gioco viene interrotto per valutare un atleta (e l’azione non ha comportato un cartellino per l’avversario), il giocatore dovrà restare fuori dal campo per almeno un minuto dopo la ripresa del gioco. Una norma pensata per azzerare i “timeout tattici” mascherati e le simulazioni.

Rivoluzione VAR: fuorigioco istantaneo, corner e cartellini rivedibili

Anche la tecnologia a supporto dei direttori di gara compie un balzo in avanti. La novità più attesa riguarda il fuorigioco: grazie a un sistema semiautomatico (SAOT) ulteriormente perfezionato, gli assistenti riceveranno un segnale audio immediato via radio non appena un giocatore si troverà oltre la linea di 10 centimetri (rispetto alla tolleranza precedente che arrivava a 50 centimetri). Questo permetterà ai guardalinee di alzare subito la bandierina ed evitare il proseguimento di azioni inutili, riducendo il rischio di infortuni a gioco fermo.

Il raggio d’azione del VAR si allarga sensibilmente:

Seconde ammonizioni: I videoassistenti potranno richiamare l’arbitro in caso di un secondo cartellino giallo manifestamente errato che porti all’espulsione.

Calci d’angolo e spintoni: Sarà possibile correggere l’errata assegnazione di un corner (se da esso scaturisce un gol) e valutare i blocchi irregolari o gli spintoni in area prima della battuta dei calci piazzati.

Tolleranza zero: espulsione diretta per chi si copre la bocca

La FIFA ha deciso di usare il pugno di ferro anche sul piano disciplinare per contrastare gli insulti e il razzismo in campo. Scatterà il cartellino rosso diretto per i calciatori che si copriranno la bocca con le mani o con la maglietta durante un confronto acceso o un momento di tensione con gli avversari.

La misura nasce per impedire che il labiale venga nascosto alle telecamere, rendendo impossibile la prova TV. Il provvedimento segue l’eco mediatica di casi recenti, come l’episodio in Benfica-Real Madrid in cui l’argentino Prestianni aveva occultato il volto per scagliarsi verbalmente contro Vinicius Junior. Da adesso, nascondere le parole in un momento di aggressività equivarrà a un’ammissione di colpa da espulsione immediata.

Resta infine un’incognita tutta legata al folklore del meteo d’oltreoceano: se negli avveniristici stadi a stelle e strisce il clima sarà controllato al millimetro, le stringenti norme di sicurezza americane per i temporali costringeranno i direttori di gara a interrompere i match al primo accenno di fulmini. Una prudenza necessaria, che rischia però di mettere a dura prova i palinsesti televisivi globali.