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STADIO MARADONA – Al via i lavori di ristrutturazione del terzo anello, all’opera gru e cestelli, sia internamente che esternamente

Armando Fico 9 Giugno 2026 0 46 sec read

Dalle parole ai fatti, i lavori di restyling dello stadio Maradona, programmati dal Comune di Napoli  sono finalmente iniziati. A dare la felice notizia  l’assessore Edoardo Cosenza, mediante  un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. Come previsto è si è partiti dal terzo anello, settore chiuso da tempo immemore a causa delle forti vibrazioni. I lavori andranno avanti senza pause, secondo la tempistica, che da molti mesi, era stata  programmata. Da oggi, Gru interna, settore Curva B,  per le prime lavorazioni concordate con l’organizzazione, nonostante il mese dei concerti.  L’assessore ha rivelato, poi,  che ci saranno delle apparecchiature tecnologicamente interessanti per sapere quale sia la migliore soluzione per  ridurre le vibrazioni. Inoltre, attraverso questo restyling si potrà usufruire di molti  posti in più per non far perdere capienza nel corso del periodo di ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta. Ovviamente, l’obiettivo delle Istituzioni è quello che l’Uefa possa inserire lo stadio Maradona tra gli impianti destinati ad ospitare Euro 2032. 

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