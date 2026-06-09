CALCIOMERCATO

ROMELU LUKAKU – Big Rom in bilico tra la conferma e l’addio al Napoli ma Allegri lo stima molto

Armando Fico 9 Giugno 2026 0 1 min read

Il centravanti belga, arrivato in azzurro nell’estate 2024, vive un periodo di grande  incertezza sul proprio futuro, nonostante abbia con la società partenopea un altro anno di  contratto. Quindi il futuro del centravanti è ancora in bilico tra la conferma e l’addio al Napoli. Eppure Big Rom ha manifestato ampiamente di voler restare all’ombra del Vesuvio , dove si è trovato benissimo. Ciò malgrado, le dinamiche di mercato e le valutazioni della società di De Laurentiis danno spazio  lasciano ad ogni possibilità. Il club partenopeo non può più permettersi il lusso di elargire stipendi d’oro, per cui c’ tutta la volontà di abbassare il tetto degli ingaggi. Lukaku è tra quelli più pagati e cederlo costituirebbe un ottimo risparmio per le casse sociali. Poi rientrerà alla base Lucca che sarà valutato dal nuovo tecnico che deciderà se tenerlo o meno. Però Max Allegri ha sempre stimato Lukaku, tanto è vero che lo avrebbe voluto,  già alla Juventus, peraltro,  quando  Manna era il  direttore sportivo. Sembra che l’attaccante del Belgio, che giocherà il Mondiale sia in buona forma come hanno dimostrato le due amichevoli, ragion per cui il futuro allenatore azzurro, certamente vorrà seguirlo nella Coppa del mondo, per poi fare le sue valutazioni nel ritiro in Trentino.

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