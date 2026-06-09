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I possibili moduli di Allegri a Napoli – L’ex allenatore di Juve e Milan ha in mente tre soluzioni per la squadra azzurra

Armando Fico 9 Giugno 2026 0 54 sec read

Max Allegri, potenziale neo allenatore del Napoli, si è sempre rivelato abbastanza duttile nel corso della sua vincente  carriera, alternando differenti moduli, adeguati ai giocatori a disposizione. Spesso è passato   dalla difesa a 3,  a quella  a 4; sulla panchina azzurra potrebbe alternare tre varianti di modulo. Quello più congeniale, rispetto alla rosa, sarebbe il 4-3-1-2, da destra a sinistra De Bruyne trequartista con Alisson a supporto di Hojlund in attacco. La possibile formazione attuale sarebbe : Milinkovic-Savic/ Meret  Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Alisson. Qualora invece volesse  affidarsi al suo canonico 3/5/2 vedremmo Di Lorenzo braccetto, con il centrocampista belga più avanti, a supporto di Hojlund. La formazione, pertanto potrebbe essere la seguente:  Milinkovic-Savic/ Meret ; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Hojlund, De Bruyne. Infine un Napoli col 4-2-3-1 prevedrebbe  una partenza di Alisson dalla panchina ma  pronto a subentrare. Quindi, dovrebbero scendere in campo questi giocatori: Milinkovic-Savic/ Meret ; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Queste le possibili tre alternative di Allegri, quando allenerà i partenopei.

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