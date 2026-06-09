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CASO ALLEGRI – Prosegue il muro contro muro col Milan, Ibra irremovibile, nessuna buonuscita all’ex tecnico rossonero

Armando Fico 9 Giugno 2026 0 40 sec read

Il prossimo allenatore del Napoli, che è ancora sotto contratto con il Milan, si trova in vacanza a Montecarlo e non ha ancora avuto un colloquio con la dirigenza rossonera per liberarsi dal club, attraverso una buonuscita della quale Ibra, però,  non ne vuol sapere, infatti non è assolutamente intenzionato a corrispondergliela. Dunque, una situazione di stallo che, purtroppo, andrà andrà per le lunghe ed il Napoli comincia a sbuffarsi. Dal canto suo, Allegri, ben cosciente che l’intesa con la SSCN è blindata e lo rassicura per i prossimi due anni, non riesce a trovare un accordo con il club di Cardinale, anche perché non c’è stata mai l’opportunità di sedersi ad un tavolo per trattare. Intanto, il rapporto con De Laurentiis è intenso, i due continuano ad essere in contatto ma la situazione, per ora, non si sbroglia.

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