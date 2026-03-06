MATTEO POLITANO – L’azzurro sta per collezionare la sua 268esima presenza col Napoli, eguagliando al16esimo posto Buscaglia

Questa sera, Matteo Politano dovrebbe raggiungere un suo record personale, ovvero quello delle presenze con la casacca del Napoli. Qualora giocasse un solo minuto, col Torino, arriverebbe a quota 268, posizionandosi, in sedicesima posizione, assieme a Buscaglia, calciatore azzurro degli anni 30. Probabilmente in pochissimi ne avranno sentito. parlare. Il calciatore, torinese di nascita, fu un tuttofare della squadra partenopea e pur non essendo un attaccante di ruolo realizzò 42 gol. Tornando all’esterno di Conte, l’ex Inter ha rinnovato fino al 2028, per cui può raggiungere un altro record. In definitiva Politano ha abbracciato molto volentieri la causa Napoli, vincendo, con questa maglia, due scudetti una Supercoppa italiana. Adesso, il suo prossimo obiettivo è di eguagliare l’ex capitano Paolo Cannavaro fermatosi a 278 partite giocate, durante l’avventura all’ombra all’ombra del Vesuvio.