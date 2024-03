NAPOLI vs TORINO – Questa sera ultima occasione, per gli azzurri, di non perdere il treno Champions che potrebbe aggiungere un’altra carrozza

Gli azzurri di Calzona tornano in campo, stasera, per il primo anticipo del 28esimo turno di serie A. Il Napoli affronta il Torino, in una partita da ultima spiaggia per rincorrere il treno Champions, che, oggi, ha aggiunto un‘altra carrozza. Infatti c’è la grossa possibilità che l’Italia, nella prossima annata, possa schierare nella massima competione europea, non quattro ma cinque formazioni. I partenopei, dopo i segnali di risveglio evidenti, devono dare continuità alle due vittorie precedenti, per tentare di centrare il quinto gradino della classifica che, attualmente dista sei punti ma per il Napoli c’è il vantaggio di affrontare gli scontri diretti, al Maradona, con Atalanta, Bologna e Roma, concorrenti che stanno facendo molto bene. Ma andiamo per ordine, questa sera, gli avversari sono i granata che, a Torino, punirono gli uomini di Mazzarri con un perentorio 3 a 0. Qualche novità rispetto alla squadra che ha battuto i bianconeri; Calzona sembra orientato a riproporre in difesa Ostigard in luogo di Rrahmani, mentre nella zona centrale possibile ritorno di Zielinski in vece di Traoré, il quale non è ancora al 100%. In ottica Champions potrebbere rifiatare Mario Rui, dando spazio a Olivera, infine intoccabile il trio d’attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Ovviamente, il Torino non ha alcuna intenzione di fare la vittima sacrificale, per di più, l’obiettivo di Juric, che non sarà in panchina, essendo squalificato, è quello di compiere un’impresa, in quel di Fuorigrotta, per centrare un posto in Europa, per la Conference League. Appuntamento, quindi, alle ore 20,45, allo Stadio Maradona, che sembra poter essere sostituito, tra tre o quattro anni, da un nuovo impianto da costruire nella zona di Bagnoli.