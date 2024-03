Ranking Uefa – Grazie ai successi di Roma, Milan e Fiorentina, l’Italia rimane saldamente prima in classifica

Attualmente, in virtù dei succesi delle tre squadre del nostro paese, impegnate ieri in Europa e Conference League, l’Italia rimane saldamente al comando della speciale classifica Ranking Uefa,con 16571 punti. Dunque, oggi come oggi, ha cinque posti a disposizione per accedere alla Champions League 2024/2025: il che significa un grande vantaggio per il Napoli, che può aspirare a qualificarsi nella prossima massima competizione continentale, classificandosi al quinto posto. Questo è l’auspicio di tutti i tifosi partenopei che sperano di vedere i loro beniamini continuare a vincere dando seguito ai succesi contro Sassuolo e Juve.