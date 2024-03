EUROPA E CONFERENCE LEAGUE – En plein delle tre squadre italiane, forza 4; vittorie per Roma, Milan e Fiorentina

Una notte europea da incorniciare per le nostre tre squadre italiane, impegnate, ieri, nella seconda e terza Coppa del vecchio continente negli ottavi di finale di andata. In Europa Legue, successo straripante, per 4 a 0, della Roma, all’Olimpico, contro il Brighton di De Zerbi, quattro reti anche del Milan nei confronti dello Slavia Praga, a San Siro, ma i cechi rimangono in corsa, avendo realizzato due marcature. In Conference, vittoria all’ultimo respiro della Fiorentina, per 4 a 3, in trasferta, grazie ad un gol, sul fischio finale di Barak, contro il Maccabi Haifa. Le gare di ritono si disputeranno a campi invertiti, govedì 14 marzo.