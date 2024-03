Potenza-Benevento 0-2: la Strega chiude il match già nel primo tempo

Allo stadio “Alfredo Viviani” il Benevento di mister Auteri vuole continuare la sua corsa al primato e per farlo avrà bisogno dei tre punti contro il Potenza del tecnico Marchionni. Trasferta che riserva le sue insidie, ma la Strega è in fiducia e conscia della sua forza. Squalificato Marotta e con le assenze di Meccariello e Pastina, Auteri manda in campo il seguente undici: Paleari in porta con Berra, Terranova e Capellini a formare il trio difensivo. A centrocampo Improta, Nardi, Karic e Simonetti. Tridente offensivo composto da Ciano, Lanini e Starita.

Padroni di casa che devono fare a meno di Di Grazia e Volpe squalificati. Questo lo schieramento iniziale: Alastra in porta, Armini, Sbranga e Verreggia in difesa. A centrocampo Hadziosmanovic, Maisto, Schiattarella, Candellori e Burgio. In attacco la coppia Caturano, Rossetti.

March valido per la 30^ giornata di serie C, girone C. Arbitra il signor Emmanuele di Pisa.

La gara

Senza grandi sforzi il Benevento conferma la sua forza e già nel primo tempo mette un serio sigillo alla gara e va al riposo con due reti di Lanini. Al 33′ scambio tra Starita e Simonetti. Quest’ ultimo serve Lanini che lascia partire un tiro al limite dell’ area che non lascia scampo al portiere avversario. Al 38′ è sempre Lanini che, servito da Starita, supera l’ estremo difensore avversario. Per la Strega si tratta della quarta vittoria conseutiva. Continua l’ottimo ruolino di marcia della truppa di mister Auteri.

Tabellino della gara

Potenza (3-5-2): Alastra; Verrengia, Sbraga, Armini; Hadziosmanovic, Maisto (18’st Saporiti), Schiattarella (36’pt Castorani), Candellori, Burgio; Caturano, Rossetti (18’st Mazzeo). A disp.: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Maddaloni, Kumi, Steffe, Hristov, Pace, Spaltro, Paura, Petti. All.: Marchionni

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra (41’st Viscardi), Terranova, Capellini; Improta, Karic (41’st Pinato), Nardi, Simonetti; Ciano (23’st Bolsius), Lanini (33’st Carfora), Starita (33’st Masciangelo). A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Kubica, Ferrante, Agazzi, Rillo, Perlingieri, Talia, Ciciretti. All.: Auteri

Marcatore: 33′ e 38′ Lanini

Note: Ammoniti Starita, Improta, Castorani, Alastra, Karic, Hadziosmanovic.