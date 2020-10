Sky – Younes all’Eintracht Francoforte, in mattinata è arrivata la firma

Ecco quanto riportato dal sito del giornalista Gianluca Di Marzio: “Come aveva preannunciato Giuntoli qualche giorno fa, il Napoli sta concludendo alcune trattative in uscita: tra queste è arrivata a compimento quella che porta Amin Younes all’Eintracht Francoforte. I due club si sono accordati per un prestito biennale con diritto di riscatto in favore del club tedesco e in mattinata è arrivata la firma sui contratti. A breve è previsto l’annuncio ufficiale. L’esterno tedesco era arrivato in Italia da svincolato nel 2018, ha collezionato 27 partite e 4 gol con il Napoli di Ancelotti prima e Gattuso poi in questi due anni, ma a inizio stagione non è stato inserito dal club nella lista per la Serie A, vista la cessione in programma”.