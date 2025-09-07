NEWS

Infortunio Rrahmani – Conte in ansia per il forte difensore, in preallarme Beukema

Armando Fico 7 Settembre 2025 0 55 sec read

Le condizioni di Amir Rrahmani, dopo l’infortunio in nazionale,  tengono in ansia Antonio Conte; il difensore kosovaro, è stato bloccato da un problema muscolare, per il quale dovrà sottoporsi  a risonanza. Filtra. però un minimo di  ottimismo, tuttavia se dovesse essere indisponibile per Firenze, è in preallarme l’olandese, ex Bologna  Beukema, Intanto sembra  pronto per tornare titolare Buongiorno, rientrato dall’operazione, l’x granata ha mostrato  segnali positivi, nell’allenamento con  l’Avellino e può essere un’alternativa validissima, così come Juan Jesus. Per quanto riguarda il neo arrivato Hojlund, il mister  valuterà le sue condizioni durante gli  allenamenti,  qualora convincesse  potrebbe essere lanciato subito nella mischia, contro i viola di Pioli, contendendosi una maglia   con  Lucca. D’altronde, la tendenza del danese ad attaccare la profondità può risultate molto importante.Probabile pure qualche novità a centrocampo, Anguissa tornerà dal Camerun solo mercoledì, con appena due sedute a disposizione per preparare la prossima partita al Franchi. Nel caso di stanchezza  ci sarebbero le alternative Elmas e Gilmour. Per il momento sono solo ipotesi, infatti, sarà poi Conte a scegliere chi mandare in campo:  se lo stesso camerunense o qualcun altro.

