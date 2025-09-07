IN EVIDENZA

Napoli, infortunio Rrahmani: i possibili tempi di recupero

Vincenzo Letizia 7 Settembre 2025 0 1 min read

 

In casa Napoli tengono banco le condizioni di Amir Rrahmani. Il difensore azzurro, infortunatosi durante il match tra Svizzera e Kosovo ha riportato un problema muscolare che lo dovrebbe tenere ai box a lungo.

Napoli: le condizioni di Rrahmani

Le prime notizie che arrivano sulle condizioni di Rrahmani preoccupano e non poco il Napoli. Il difensore centrale, stando alle ultime indiscrezioni, si sarebbe sottoposto in Kosovo alla prima a risonanza magnetica che ha confermato i timori. Il rientro in Italia del calciatore è previsto per domani quando si sottoporrà ad ulteriori accertamenti. Nel frattempo si parla di uno stop di almeno un mese che, se confermato, lo costringerebbe a saltare circa sei partite contro Fiorentina, Manchester City, Pisa, Milan, Sporting e Genoa.

Napoli: chi gioca al posto di Rrahmani?

Occhio quindi alle rotazioni in casa Napoli dopo il ko di Rrahmani. Con il centrale ko, ecco che dovrebbe essere il momento di Sam Beukema. Il calciatore, arrivato quest’estate dal Bologna, dovrebbe presto esordire in azzurro e fare coppia con Buongiorno al centro della difesa nel prossimo mese.

Napoli: problemi anche per Neres

I problemi in casa Napoli non sono però finiti. Anche David Neres non ha ancora recuperato da alcuni problemi muscolari che lo affliggono da un po’. Molto probabilmente il funambolico brasiliano dovrà saltare la gara con la Fiorentina.

Vincenzo Letizia

