Rinnovo Antonio Vergara Napoli: accordo per cinque anni e annuncio dell’agente Giuffredi

Il futuro del Napoli si tinge sempre più d’azzurro nel segno della continuità e della linea verde. La società partenopea ha infatti blindato Antonio Vergara, raggiungendo un accordo totale per il rinnovo contrattuale dell’ala. Una mossa strategica che spegne sul nascere le sirene di mercato e conferma la volontà del club di puntare forte sui propri talenti.

A fare chiarezza sul futuro del calciatore è intervenuto direttamente il suo procuratore, sancendo di fatto la fine di ogni indiscrezione.

«Resterà sicuramente a Napoli. De Laurentiis è un gran signore»

Le parole di Mario Giuffredi non lasciano spazio a interpretazioni e certificano la totale fumata bianca tra le parti. L’annuncio dell’agente trova immediate conferme nei dettagli dell’operazione che i vertici azzurri hanno orchestrato per trattenere il classe 2003.

Il nuovo accordo prevede un prolungamento di cinque anni, un legame a lungo termine che testimonia la fiducia reciproca tra l’entourage del giocatore e la dirigenza. Parallelamente alla durata del contratto, il Napoli ha ritoccato verso l’alto l’ingaggio dell’esterno d’attacco, adeguando lo stipendio al nuovo status del giocatore all’interno delle gerarchie e del progetto tecnico.

Il commento

La firma di Vergara rappresenta un segnale chiaro da parte del Napoli: blindare i pezzi pregiati prima che si scatenino pericolose aste di mercato. Il tempismo di De Laurentiis, lodato pubblicamente da Giuffredi, dimostra la volontà di dare stabilità all’organico. Per Vergara si tratta della definitiva consacrazione in maglia azzurra, un’opportunità d’oro per ripagare sul campo una fiducia a lungo termine che, nel calcio moderno, non è mai scontata.

Vincenzo Letizia See Full Bio Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.