BOLLETTANDO

Allenatore Italia, l’arrivo di Maldini rivoluziona le quote: Pioli (3,25) raggiunge Conte e Mancini, a 6,00 la suggestione Guardiola

Vincenzo Letizia 13 Luglio 2026 0 51 sec read

ROMA – Paolo Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo Advisor. Il presidente federale Malagò ha calato l’asso, scegliendo lo staff dirigenziale della Nazionale italiana che dovrà occuparsi della scelta del nuovo commissario tecnico. E con l’arrivo del nuovo duo, si è scatenato un vero e proprio ribaltone in quota: per gli esperti di Snai e Sisal, come riporta Agipronews, si è materializzato un inaspettato aggancio. Insieme a Roberto Mancini e Antonio Conte, offerti a 3,25 e da qualche settimana indicati come i due grandi favoriti per succedere a Gennaro Gattuso, ecco Stefano Pioli, con Maldini nel Milan dell’ultimo scudetto, con la sua quota crollata in due giorni da 50,00 a 3,25. In lavagna resiste invece la suggestione Pep Guardiola, corteggiato dall’ex capitano milanista: l’approdo sulla panchina azzurra del tecnico ex Manchester City si gioca a 6,00. A resistere sotto la doppia cifra c’è Andrea Pirlo, tanti anni al Milan con Maldini e Leonardo, offerto a 9,00 mentre si sale a 20,00 per Thiago Motta, con la coppia Ranieri-S.Inzaghi vista a 25 volte la posta.

 

EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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