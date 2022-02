Serie A, Lazio-Napoli: Insigne cerca il primo gol lontano dal “Maradona”, per i bookie è sfida aperta con il capocannoniere del campionato Immobile

ROMA – Due gol europei inutili quelli messi a segno giovedì da Ciro Immobile e Lorenzo Insigne che non sono riusciti ad evitare l’eliminazione dai playoff di Europa League per Lazio e Napoli. I due capitani e compagni di nazionale,come riporta Agipronews, si ritrovano contro nel match di domenica sera allo “Stadio Olimpico”, un crocevia fondamentale per le ambizioni future di entrambe le squadre. Sarri, ex della sfida, si aggrappa come al solito al suo bomber, capocannoniere del campionato con 19 gol: un altro timbro del bomber laziale, secondo i betting analyst SNAI, si gioca a 2,50 mentre sale a 3 il capitano napoletano, alla ricerca del primo gol su azione e lontano dallo stadio di casa del campionato per mantenere viva la speranza primo posto. Vuole replicare invece il gol dell’andata il trequartista polacco Piotr Zielinski, offerto a 4, stessa quota del rivale Luis Alberto, autore della rete del definitivo 2-0 nel precedente romano dello scorso campionato.