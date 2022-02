LAZIO-NAPOLI, Osimhen in forte dubbio, Sarri recupera Pedro e Acerbi

Nei biancocelesti sono recuperati Ciro Immobile, Pedro e Acerbi. I primi due dovrebbero completare il tridente d’attacco con Zaccagni anche se lo spagnolo non è al 100% della condizione e rischia nel ballottaggio con Felipe Anderson; il difensore è fermo dall’Epifania e ha aumentato i carichi di lavoro in allenamento ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, solo dopo la rifinitura di sabato il tecnico Sarri deciderà se schierarlo da titolare al fianco di Luiz Felipe a svantaggio di Patric. Terzini agiranno Marusic e Hysaj. In regia Cataldi in pole su Leiva , coadiuvato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Negli azzurri mister Spalletti deve valutare le condizioni di Osimhen , al quale lo staff medico ha applicato ghiaccio e una vistosa fasciatura quando uscito dal campo giovedì contro il Barcellona in Europa League; in preallarme in campionato resta Petagna per il ruolo di prima punta, qualora il nigeriano domenica dovesse alzare bandiera bianca. Linea di trequartisti formata da Elmas (in pole sul ristabilito Politano), Zielinski e Insigne. In mezzo al campo Demme accompagnato da Fabian Ruiz. In difesa Rrahmani al centro con Koulibaly, terzini si muoveranno il recuperato Di Lorenzo e Mario Rui. Tra i pali Ospina . Dalla panchina Mertens e Petagna. Ai box Anguissa, Lozano, Malcuit e Lobotka.

Vincenzo Letizia

