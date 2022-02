La finale di Champions League si giocherà a Parigi

Negli ultimi giorni la UEFA è stata ampiamente sollecitata, privatamente e pubblicamente, da funzionari britannici per il trasferimento della finale di Champions League a Londra. L’idea è stata rapidamente respinta e Parigi è emersa come il miglior candidato per sostituire San Pietroburgo, anche alla luce del fatto che non ospitava la finale di Champions dal 2006 e perché la Francia detiene attualmente la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. Giovedì il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, si è recato nella capitale francese per incontrare il presidente della Francia, Emmanuel Macron, per finalizzare l’accordo.