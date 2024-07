Serie C, il Benevento testa la condizione contro il San Giorgio: 7-0 il punteggio finale

Al Mancini Park Hotel di Roma, il Benevento di Auteri testa la condizione fisica contro il San Giorgio del Sannio. I ragazzi di mister Ferraro sono freschi di promozione in Prima categoria.

Con il calciomercato in pieno fermento il tecnico Auteri schiera il seguente 4-3-3: Nunziante in porta, Berra, Meccariello, Capellini e Viscardi in difesa. Linea mediana con Carfora, Talia, Pinato. In avanti tridente con Lamesta, Perlingieri, Starita. In panchina: Manfredini, Esposito, Lucatelli, Veltri, Ciurleo, Avolio, Tosca, Prisco, Manconi, Sorrentino, Lanini, Nardi, Rossi.

Il San Giorgio di mister Ferraro risponde con Pastore, Cioffi S., Cioffi A., Petronzi, Esposito, Vernacchio, Ruggiero, Varricchio, Imperato, Capone, Crisci. In panchina: Bernardo, De Ioanna, Compare, Pellino, Soricelli, Ciampi, Barbato, Repole, Verdicchio, Pablo.

La gara

Naturalmente è il Benevento ad avere in mano il pallino del gioco. La squadra di Auteri cerca speso il fraseggio stretto e si intravedono cose interessanti. Tra il 21′ e 22′ la Strega va a segno due volte con Lamesta. Il tris di Pinato arriva con un tiro da fuori area al 27′. Poker di Viscardi al 32′ con una conclusione dalla distanza.

Cambi nella ripresa, c’è spazio per Manfredini, Manconi, Prisco, Lanini, Tosca e Nardi. Appare voglioso Lanini che si mette in mostra con alcuni spunti interessanti. Dopo un palo di Manconi al 65′, arriva il quinto gol di Carfora con un tiro da fuori area al 66′. C’è gloria anche per Manconi che trova la rete all’ 84′. È Lanini, all’ 87, che porta a sette le reti della Strega. Il primo test amichevole del Benevento termina con un secco 7-0.