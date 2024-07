Hermoso – La trattativa è bloccata per via dei troppi difensori anora in rosa, Manna sta lavorando sulle cessioni

Il Napoli, oltre ai due nuovi acquisti Rafa Marin e Buongiorno, attualmente si trova, in rosa, tutta la vecchia guardia del reparto arretrato, nessuna cessione in tal senso è stata fatta. Si prospettava anche l’arrivo, a parametro zero, di Mario Hermoso ma, per ora, la trattativa è bloccata; se non si vende prima, non si può prendere il forte difensore che non ha rinnovato con l’Atleico Madrid. Per il neo ds azzurro non sarà affatto facile gestire questa situazione con Ostigard che ha rifiutato il Rennes e con i contratti alti degli altri calciatori della difesa che spaventano gli eventuali acquirenti. Dunque, Manna è ostaggio di tale problematica. Mani legate fino a quando non ci saranno cessioni in vista. Affinchè si possa riaprire l’affare Hermoso deve obbligatoriamente andar via, almeno un difensore. Pertanto bisogna attendere gli eventi. Stessa situazione per Lukaku che aspetta, impaziente, che Osimhen vada al Paris Saint Germain, per correre da Antonio Conteche lo accoglierà, a braccia aperte. Tuttavia, la partenza del nigeriano sembra imminente.