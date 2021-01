Repubblica – De Laurentiis chiede il rinvio della Supercoppa, facce stupite in Lega

La finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Juventus poteva essere posticipata, questa era l’intenzione di Aurelio De Laurentiis che ha avanzato la proposta in Lega, secondo quanto scrive Repubblica. Una richiesta che ha spiazzato tutti i presenti, che proprio non riuscivano a capire il motivo di questa richiesta in un momento in cui il calendario è molto pieno e trovare una data per un match diventa complicatissimo. La richiesta di De Laurentiis era quella di spostare la Supercoppa a fine campionato, ma ci sarebbe stato il rischio che la gara slittasse troppo a ridosso degli Europei di calcio. A questo punto sarebbe servita una deroga (praticamente impossibile) da parte dell’Uefa o che le due squadre fossero eliminate dalle coppe.

Secondo quanto riferisce Repubblica la richiesta di De Laurentiis di spostare la fine di Supercoppa si basava su diversi motivi. Il primo i casi di coronavirus a Reggio Emilia, provincia che ha un indice di crescita inferiore anche a quella di Napoli, così come l’Emilia Romagna. Altro argomento portato dal patron del Napoli è stato quello dell’assenza dei tifosi, ma anche in questo caso la tesi è stata molto blanda e non presa in considerazione dalla Lega.

