Calciomercato – Il Psg rilancia l’offerta per Osimhen a 90 milioni ma De Laurentiis non lo cede per meno di 100

Il tira e molla tra il Psg ed il Napoli , per l’acquisto di Victor Osimhen continua; fino a ieri, il club trandalpino aveva offerto solo 80 milioni, a fronnte dei 120 della clausola rescissoria, somma naturalmente, non accettata dalla dirigenza azzurra. Oggi, la società della capitale francese si è spinta fino a 90 milioni di euro, ma De Laurentiis, pur disponibile ad abbassare le pretese, non lo cede a meno di 100. Comunque tutto è ancora in ballo. La partenza dell’attaccante nigeriano, finalmente, darebbe la possibilità a Lukaku di vestire la maglia azzurra, accolto a braccia aperte da Conte, suo grande estimatore. Intanto, la tifoseria napoletana è in ansia per conoscere l’evolversi della situazione, stressata da questa lunga telenovela. Dal canto suo il Psg resta alla finestra, però sempre pronto ad affondare il colpo decisivo, nel momento opportuno, per accaparrarsi, alle migliori condizioni economiche, il bomber africano, tra i più forti al mondo