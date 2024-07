Castel di Sangro – Abbracci di stima tra la squadra e capitan Di Lorenzo che, oggi, terrà una conferenza stampa di chiarimento

Il Napoli di Conte, ieri pomeriggio ha ripreso la preparazione precampionato in quel di Castel di Sangro. Nel primo giorno di allenamento si è visto un bellissimo gesto da parte di tutta la squadra verso il proprio capitano. Durante la partitella in famiglia, Giovanni Di Lorenzo, con un favoloso assist ha mandato in porta Alessio Zerbin. Dopo questa brillante azione, il capitano è stato abbracciato dai compagni, il che sta a significare che l’ex Empoli è ancora stimatissimo e amatisimo nonostante le voci che parlavano di dissapori con la squadra. Questo gesto ha fatto molto piacere al mister che, finalmente, ha potuto vedere la rosa quasi al completo. Per la cronaca, Kvaratskelia ha pubblicato su Instagram un post con una foto della SSC Napoli che ritrae lui e Di Lorenzo, con sotto la scritta ‘Capitano!”. Intanto alle 15,30 di oggi pomeriggio il numero 22 azzurro terrà a Castel Di Sangro una conferenza stampa. in cui parlerà del suo quasi addio ai colori azzurri. Una sorta di chiarimento e di motivazioni che avevano indotto Di Lorenzo a voler andar via. Per fortuna tutto rientrato.