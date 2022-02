Serie A: la Salernitana ospita il Bologna. Rossoblu favoriti, ma in quota vittoria possibile per i granata

ROMA – Il punto ottenuto contro il Milan, preceduto da altri due pareggi, non può che aver dato fiducia alla Salernitana, che nonostante la brutta situazione in classifica insegue ancora la salvezza. All’Arechi sabato arriva il Bologna, che parte favorito in un match dove però sulla carta potrebbe esserci equilibrio: i betting analyst di 888sport.it vedono il «2» degli emiliani a 2,20, mentre la vittoria della formazione di mister Nicola vale 3,35 la posta. Poco più alta la quota del segno «X», fissata a 3,50. E’ un match da gol quello di Salerno, almeno secondo le quote: una sfida con reti da entrambe le parti si gioca a 1,70, mentre il No Goal è offerto a 2,08. Perfetto equilibrio, invece, tra Under e Over, entrambi in quota a 1,90. Tra i risultati esatti prevale quindi l’1-1, a 6,50, mentre un successo del Bologna per 0-1 paga 8 volte la posta. Segue l’1-2 a 8,50, mentre una vittoria della Salernitana per 1-0 si gioca a 10. RED/Agipro