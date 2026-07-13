Caso Lukaku: Pastorello smentisce il Besiktas, ma il futuro a Napoli resta un rebus

Le indiscrezioni di mercato che vorrebbero Romelu Lukaku a un passo dal Besiktas vengono bruscamente frenate. A fare chiarezza in modo categorico è Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga, che smentisce senza mezzi termini qualsiasi trattativa con il club di Istanbul: «Non ho mai parlato con i dirigenti del Besiktas. Sono voci completamente false e nessun contatto di questo tipo ha avuto luogo. Lukaku non ha alcuna intenzione di trasferirsi al Besiktas, e tutto ciò che si dice al riguardo sono solo voci infondate».

Caso chiuso? Sul fronte turco decisamente sì, ma il destino del centravanti all’ombra del Vesuvio rimane un enorme punto di domanda. Se l’ipotesi Super Lig tramonta sul nascere, la permanenza a Napoli è tutt’altro che scontata.

Con l’approdo in panchina di Massimiliano Allegri, si apre una fase di profonda valutazione tecnica e tattica. Il nodo principale, tuttavia, non è solo legato ai nuovi schemi del mister, ma soprattutto alla sostenibilità economica. L’ingaggio faraonico di Lukaku pesa come un macigno sul bilancio del club azzurro, rendendo estremamente difficile ipotizzare una sua permanenza. Molto dipenderà dai prossimi vertici tra il nuovo allenatore e la dirigenza, ma la sensazione è che la strada per un addio sia già tracciata. Smentito il Besiktas, per “Big Rom” si prospetta comunque un’estate bollente.

di Vincenzo Letizia