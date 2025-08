GIACOMO RASPADORI – Ancora incerto il futuro del calciatore azzurro, stimato da diversi club

Giacomo Raspadori è stato uno degli artefici del quarto scudetto della storia della società partenopea. Tuttavia, il suo futuro in maglia azzurra, è ancora incerto. Diversi club italiani ed esteri vorrebbero il giocatore della nazionale, oggi guidata dall’ex Gattuso. Jeck è nel mirino dell’Atletico Madrid, dell’Atalanta e della Roma. Il club di De Lautrentiis valuta il suo cartellino non meno di 35 milioni di euro. Ha un contratto milionario, non da tutti, che scadrà nel 2028, per cui il Napoli ha il coltello dalla parte del manico. Ovviamente, l’ex Sassuolo cerca molto poù spazio, rispetto all’annata trascorsa, cosa non garantita da Conte. Qualora andasse via, il Ds Manna cercherebbe, sul mercato, un centrocampista più offensivo per compensarne la versatilità e il peso tecnico-tattico di Giacomino. A soli 25 anni, con il prossimo Mondiale alle porte, Raspadori intende giocare con più continuità. La decisione,pertanto, spetta esclusivamente a lui, e se arrivasse un’offerta pari alle richieste del club azzurro, De Laurentiis lo cederebbe per accontentarlo. Manca ancora quasi un mese alla fine di questa sessione di mercato, quindi, tutto può succedere, sia in entrata che in uscita.